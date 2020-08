Kultur : Regionale Kultur legt wieder in Zurlauben an

Info

Freitag, 28. August

18.30 Uhr, Offizielle Eröffnung mit Kulturdezernent Thomas Schmitt

18.45 Uhr, Hennich & Hanschel

19.30 Uhr, Comedy Slam (Kultur Raum Trier e.V.)

Samstag, 29. August

17.00 Uhr, Melodica Festival Spezial (Kulturkarawane gUG)

Sonntag, 30. August

11.00 Uhr, Verein Trierisch

11.30 Uhr, Thomas Kiessling

12.15 Uhr, Verein Trierisch

13.30 Uhr, Andreas Sittmann

15.15 Uhr, Big Fart

17.00 Uhr, SteilFlug

18.45 Uhr, 32/20 Bluesband

20.15 Uhr, Männer

Montag, 31. August

20.00 Uhr, Open Air Kino „Moselfahrt aus Liebeskummer“

(Broadway Filmtheater)

Dienstag, 1. September

20.00 Uhr, Open Air Kino „Nur die Füße tun mir leid!“

(Broadway Filmtheater)

Mittwoch, 2. September

19.30 Uhr, The Blue Drive (Jazz-Club Trier)

Donnerstag, 3. September

19.30 Uhr, Lesen für Bier

(AStA-Kulturreferat)

Freitag, 4. September

Ab 18 Uhr, QuattroPop-Festival:

Francis of Delirium (Luxemburg), Finbogastan (Trier), Luke (Saarbrücken), Spy Kowlik (Trier)

Samstag, 5. September

Ab 17 Uhr, QuattroPop-Festival: Me in the Forest (Saarbrücken), DMO feat. Akairamba (Trier), Jawknee Music (Trier), The Yokel (Metz), Mutiny on the Bounty (Luxemburg)

Sonntag, 6. September

11 Uhr, Porta Jazz Band

(Jazz-Club Trier e.V.)

14 Uhr, Radau! (TUFA e.V.)

16 Uhr, Orientaltanz (TUFA e.V.)

17 Uhr, Vorschau „Heiße Ecke“ (TUFA e.V.)

18 Uhr, Tanzkurs Tango Argentino (TUFA e.V.)

19 Uhr, Tanz und Lebensgefühl „Milonga“ (TUFA e.V.)

Montag, 7. September

19.30 Uhr, Cardamon (Jazz-Club Trier)

Weitere Informationen zum „Kulturhafen Zurlauben“ unter www.trier-info.de/kulturhafen

Weitere Informationen zum „QuattroPop“-Festival unter www.quattropop.eu