Familie : Reise durch das Feenland

Die KulturGießerei verwandelt sich in ein buntes Reich der Fantasie. Besucher können sich selbst in Elfen, Magier, Trolle oder Drachen verwandeln Foto: © Hector und Abell

Saarburg (red) Die nordisch-skandinavische Mythologie ist geprägt von Elfen, Feen, Gnomen, Trollen und vielen weiteren geheimen Völkern. Die Kulturgießerei in Saarburg verwandelt sich am Sonntag, 28. Juni, von 12 bis 17 Uhr in ein buntes Reich der Fantasie.

