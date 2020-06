Unsere Vereine : Reisen zu den Inseln der Erinnerung

Trier Trotz Demenz ins Museum, zum Tanz oder ins Theater: Das geht mithilfe des Demenzzentrums Trier bereits seit 14 Jahren

Das Demenzzentrum Trier richtet sich mit seinem breit gefächerten Angebot sowohl an Betroffene als auch an Angehörige – mit dem Ziel, das Leben für beide Seiten zu erleichtern.

Teilweise eingebettet sind diese Angebote in die Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz, die halb- oder ganztags angeboten werden – sowohl in Trier selbst als auch punktuell im Kreis Trier-Saarburg. Diese Gruppen unterstützen die Aktivierung der Betroffenen und entlasten die Angehörigen. Ein Pool von rund 50 Ehrenamtlichen unterstützt die Angebote. Ohne sie wäre eine so breit gefächerte Arbeit nicht möglich.

Um die Einschränkungen durch die Corona-Krise etwas aufzufangen, bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Demenzzentrums den Angehörigen und Betroffenen alternative Unterstützung in Form von regelmäßiger Telefonberatung an, seit die Gruppenangebote geschlossen sind. Damit erfahren die Familien einen Beitrag zur psycho­sozialen Entlastung. Zudem ist die notwendige Begleitung der Familien ein Stück weit gewährleistet – auch unter dem Aspekt der Krisen­prävention. Sie erhalten Tipps zur Alltagsgestaltung, zu Kommunikation und Umgang und auf Wunsch Materialien, um ihre erkrankten Familienmitglieder zuhause zu aktivieren.

Stephanie Schmitz (61) aus Butzweiler kam mit ihrer Mutter Katharina als Betroffene in den Verein und will jetzt als Ehrenamtliche vieles von dem zurückgeben, was sie hier erfahren hat: „Ich habe Schulungen absolviert, um mich nach dem Tod meiner Mutter 2011 weiter zu engagieren.“ Das macht sie in Form von Büro­arbeiten, aber auch als Unterstützerin von Veranstaltungen. „Die Arbeit gibt mir sehr viel, und es ist ein tolles Team“, lobt Schmitz. Seit 2017 ist sie auch aktiv in der Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige.