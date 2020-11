Motor : Reißzähne, Krallen und mehr

TRIER Peugeot hat seinen Verkaufsschlager 3008 einem unfangreichen Facelift unterzogen.

Von Jürgen C. Braun

Mehr als 13 000 verkaufte Exemplare im vergangenen Jahr sprechen eine deutliche Sprache. Damit war der 3008 die Nummer zwei in der internen „Hitparade“ hinter dem 308. Die Optik des überarbeiteten 3008 orientiert sich am Gesicht der ebenfalls optimierten Baureihen 508, 2008 und 208. Das bedeutet, er bekommt in der Front auch die beiden auffallenden „Reißzähne“, die dem 3008 jetzt einen markanten und fast schon martialischen Eindruck verleihen. Sowas muss man sich auch erst einmal trauen.