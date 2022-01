Projekt : Rekordnachfrage zu Kinderwingert-Kursen

Region In Saarburg, Trittenheim und Traben-Trarbach lernen Kinder die Arbeit im Weinberg kennen.

Schon seit 2011 gibt es im Weinanbaugebiet Mosel die beliebte Veranstaltung, bei der Kinder die Pflege der Reben kennenlernen und Traubensaft herstellen. Der Ursprung liegt im Weinort Trittenheim, wo Marlene Bollig und der Winzer Stefan Hermen die Idee 2011 erstmals in die Tat umsetzten. Seit fünf Jahren gibt es auch einen Kinderwingert in Traben-Trarbach, der nun von Kultur- und Weinbotschafter Peter Storck betreut wird. Seit 2019 wurde das Projekt an die Saar ausgeweitet, wo Kultur- und Weinbotschafter Guido Schramm aus Trassem mit Winzerin Christiane Wagner vom Saarburger Weingut Dr. Wagner zusammenarbeitet.

An jeweils fünf Samstagen gehen die Kinder in ihren Weinberg. In Trittenheim startet das Projekt am 19. Februar. In Saarburg ist der Auftakt am 5. März. Die weiteren Termine sind dann zwischen Ende April und Mitte Oktober immer samstags. Die Termine in Traben-Trarbach werden bei der Anmeldung mitgeteilt.