Freizeit : Riesenrad in Bernkastel-Kues dreht sich wieder

Foto: Stadt Bernkastel-Kues Foto: Stadt Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (red)Das Riesenrad am Moselufer in Bernkastel dreht sich wieder. In die insgesamt 24 Gondeln passen über 140 Personen. Es geht in luftige Höhe bis zu 35 Metern. Ganz oben hat der Besucher einen fantastischen Ausblick zum einen auf die Mosel und den Stadtteil Kues und zum anderen auf die Skyline von Bernkastel mit dem dahinterliegenden Doktorweinberg.

