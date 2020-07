Konzert : Rock und Jazz im Brunnenhof

The H.A.T.-Boys Foto: ensch-media

Trier (red) Im Rahmen der Wunschbrunnenhof-Konzerte stehen am Mittwoch, 29. Juli, 19.30 Uhr, The H.A.T.-Boys auf der Bühne. Die Rock-Musik der 60er und 70er Jahre ist für die Band das Maß aller Dinge. Das heißt aber nicht, dass Ausflüge in spätere Dekaden verboten sind.

Karten: VVK 5 Euro.