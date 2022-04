Konzert : Rocknacht mit Metallica-Tribute-Show

Irrel Die vier Musiker der Band My‘tallica spielen am Samstag, 7. Mai, in Irrel die Songs ihrer Vorbilder.

(red) Bei der Rocknacht der Kulturgemeinschaft Bitburg in Zusammenarbeit mit der DJK Irrel tritt am Samstag, 7. Mai die Band My’tallica in der Gemeindehalle „Neue Mitte“ in Irrel auf. Die Musiker präsentieren seit 15 Jahren auf europäischen Bühnen eine Metallica-Tribute-Show. Das Original-Equipment der Vorbilder von Metallica, gewaltiger Live-Sound und ein abwechslungsreiches, zweistündiges Programm sind nur der Anfang. Das Quartett (Metti Zimmer, Tom Botschek, Martin Iordanidis, Stephan Zender) bietet eine Videoshow, die Metallicas 40jährige Bandgeschichte auch visuell erzählt. Im Repertoire sind sowohl die großen Klassikern als auch seltener gespielte Kult-Songs abseits des Rock-Mainstreams.