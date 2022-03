Konzert : Rockpoet Heinz Rudolf Kunze kommt nach Daun

Daun „Wie der Name schon sagt“: Das im Oktober ausgefallene Konzert wird am Samstag, 12. März, nachgeholt.

(red) Der Songschreiber und Rockpoet Heinz Rudolf Kunze ist am Samstag, 12. März, um 20 Uhr mit seinem neuen Soloprogramm „Wie der Name schon sagt“ zu Gast im Forum Daun. Dies ist ein Nachholtermin für das Samstag, 16. Oktober 2021, geplante und damals abgesagte Konzert. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

Seine Hits kennt fast jeder: „Dein ist mein ganzes Herz“, „Finden Sie Mabel“ oder „Alles, was sie will“ zum Beispiel. Das Programm bildet die Essenz aus 36 Studioalben, zahlreichen Büchern und unzähligen Konzerten. Und es gewährt den Fans einen Blick in das „Arbeitszimmer“ eines der berühmtesten Songschreiber Deutschlands. „Wie der Name schon sagt“ ist alles, was ihn ausmacht und trotzdem reduziert auf das Wesentliche: Kunze, seine Gitarre, sein Klavier und seine Songs. Alles ergänzt von zahlreichen Geschichten, Anekdoten und Gedichten. Das neue Programm ist für alle, die Kunzes Songs lieben, die seine feingeistigen Texte schätzen und für die, die schon immer hofften, Heinz Rudolf Kunze irgendwann zufällig beim Bäcker zu treffen, denn persönlicher war Kunze noch nie.