Konzert : Roh und voller Energie

Freudenburg Aynsley Lister rockt den Ducsaal

Der britische Gitarrist, Sänger und Songwriter Aynsley Lister hat sich in der Blues-/Rock-Szene in den vergangenen 18 Jahren einen guten Ruf erspielt. Mit seinem neuen Album „Eyes Wide Open“ ist der 39-Jährige am Freitag, 13. April, um 21 Uhr im Ducsaal in Freudenburg zu Gast. Einlass ist um 20 Uhr.