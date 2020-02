Konzert : Russischer Pianist zu Gast in Schweicher Synagoge

Schweich Georgy Tchaidze spielt Werke von Bach, Schubert und Rachmaninow

Mit dem Gewinn des kanadischen „Honens Competition" im Jahre 2009 gelang dem Pianisten Georgy Tchaidze der internationale Durchbruch. So konzertierte er unter anderem in bekannten Konzertsälen wie der Wigmore Hall in London und der Carnegie Hall in New York. In der Reihe „Weltklassik am Klavier!" gastiert der russische Künstler am Samstag, 7. März, um 17 Uhr in der Synagoge, Richtstraße 42 in Schweich. Sein Programm beschreibt eine wunderbare, musikalische Reise, deren Weggefährten Bach, Schubert und Rachmaninow sind.