Wandern : Saar: Kasteler Felsenpfad

Kastel-Staadt Als ich meine Kollegin nach ihrem Lieblingswanderweg in der Region gefragt habe, kam prompt die Antwort: der Kasteler Felsenpfad. Und da sage nicht nur ich als Eifeler: keine schlechte Wahl. Auch das Deutsche Wanderinstitut hat stolze 84 Erlebnispunkte verliehen.

Los geht’s aber gleich mit einem Höhepunkt: der Klause in Kastel-Staadt. Von dem beeindruckenden Panorama, das sich dort dem Wanderer bietet, hatte König Johann aus doppeltem Grund leider nichts. Zu Lebzeiten war er blind, und als er 1838 in der Kapelle seine Ruhe fand, schon fast 500 Jahre tot. Mittlerweile liegt Johann der Blinde in der Luxemburger Kathedrale. Geblieben ist das Bauwerk von Karl-Friedrich Schinkel, der in Berlin unter anderem das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt und das Alte Museum gestaltete.