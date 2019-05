Saarpedal : Abgasfreies Fahrrad- und Wandervergnügen

Am Sonntag, 19. Mai, können Radfahrer ohne Autoverkehr entlang der Saar radeln. Foto: Trierischer Volksfreund/Friedemann Vetter (Ve._)

Konz Das Saartal gehört am Sonntag, 19. Mai, ganz den Radfahrern, Skatern, Fußgängern und Wanderern. Das Saartal ist mit Bahn und Bus gut erreichbar. In zwölf Orten haben Vereine, Gruppen, Winzer und Gastronomen ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.

Kanzem: Kulinarisches von 11 bis 18 Uhr in der Brückenstraße: Bier- und Getränkestand, Weinstand, 20 Weine in der Vinothek, Imbiss, Kaffee, Kuchen, Waffeln, Eis und Saft. Es gibt eine Fahrrad-Pannenstation, Fa. Zweirad Schlöder, Tel. 06501/13089.

Wiltingen an der Saarbrücke von 10 bis 18 Uhr, u.a. 12.30 Uhr Platzkonzert Winzerkapelle Wiltingen, 15.30 Uhr Livemusik mit Viezbuxen, Kulinarisches: u.a. Viez-Lounge, Gegrilltes vom Holzfeuer.

Schoden Sportplatz an der L 138 von 10 bis 18 Uhr, u.a. 15 bis 17 Uhr Konzert MV Irsch, Springburg für Kinder, Spielplatz und Kulinarisches wie Fischspezialitäten, Forellen, Spießbraten, an der Staustufe: 10 bis 18 Uhr Biergarten an der Saar mit Kaffee, Kuchen und Imbiss.