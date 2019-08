Konzert : Blues & Soul meets Boogie Woogie

Kat Baloun, Eeco Rijken Rapp und David Herzel. Foto: Ghosttown Company

Saarburg Die Band Boogielicious macht am Freitag, 16. August, um 19.30 Uhr Station in der Kulturgießerei in Saarburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die wohl beliebteste Swing und Boogie’n’ Blues Band Europas, Boogielicious, bestehend aus Eeco Rijken Rapp (NL) und David Herzel (Foto), haben bei diesem Konzert zwei wahre Meister des Blues und Soul eingeladen. Zum einen Kat Baloun (USA, Foto oben, Gesang und Mundharmonika) sowie Ralph Brauner aus Trier (Gitarre). Weltklassemusik in der ehemaligen Glockengießerei. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 24 Euro.