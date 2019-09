Konzert : Chansons und Musette pur

Saarburg Zwei virtuose Akkordeonisten mit Marcel Adam auf der Bühne – ein einzigartiges Projekt in der deutschen Musikszene

Marcel wird begleitet von Christian Di Fantauzzi (Knopfakkordeon, Saxophon), Christian Conrad (Gitarren, Mandoline, Bass) sowie von Vincent Carduccio (Tastenakkordeon). Für das Zusammenspiel zweier Akkordeons haben die Musiker viele Stücke neu arrangiert und einstudiert, um einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Chansons und Musette pur! Zu erleben am Freitag, 13. September, 19.30 Uhr, in der KulturGießerei in Saarburg. Das Konzert findet im Rahmen des Mosel Musikfestivals statt. Karten zu 20 Euro gibt es im Vorverkauf unter www.ticket-regional.de. An der Abendkasse kosten die Karten 24 Euro.