später lesen Tanzen wie früher Der Geist der 1920er Jahre lebt wieder in Saarburg FOTO: Charleston Company FOTO: Charleston Company Teilen

Twittern

Teilen



Zurück in die 1920er Jahre heißt es am 30. und 31. März in Saarburg. Am Samstag steht ein Konzert der Gramophoniacs inklusive Tänzen von Lindy Hop Saarbrücken auf dem Programm, am Sonntag folgt das „Staden-Picknick anno 1925“.