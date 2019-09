Lesung : Fernsehkommissarin liest Texte von Marlene Dietrich

Claudia Michelsen. Foto: © Stefan Klüter/Stefan Klüter

Saarburg Eine Kommissarin des MDR-Krimis „Polizeinotruf 110“ kommt nach Saarburg. Claudia Michelsen stellt am Samstag, 21. September, in einer Lesung Tagebucheinträge, Briefe und Gedichte des Weltstars Marlene Dietrich in der Kulturgießerei vor.

Ein ganz persönliches Porträt der großen Stilikone, der kühlen Verführerin und lasziven Femme fatal, Marlene Dietrich. Öffentlich bekannt ist überwiegend das „Produkt“ Marlene Dietrich, wie sie es selbst nannte. Das makellos geschminkte Gesicht, mit den hohen, dünnen Augenbrauen, dem herzförmig geschminkten Kussmund und den betonten Wangenknochen, sowie ihre Modetrends und extravaganten Bühnenkostüme. Marlene Dietrich verkörpert wie kaum eine andere Künstlerin Glamour, Eleganz und Perfektion.