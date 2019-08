Konzert : Folkrock in der KulturGießerei

Saarburg Die Ghosttown Company präsentiert einen spannenden Folkrock mit Einflüssen aus traditionellen keltischen Stücken, Americana und den Ideen der einzelnen Bandmitglieder um Chris Ace.

Die Band spielt am Freitag, 23. August, um 19.30 Uhr in der Kulturgießerei in Saarburg Klassiker ebenso wie Eigenkompositionen, fernab von Cover-Mainstream und Radiopop. Eine energetische Liveshow animiert zum Mitsingen und weckt Erinnerungen an die immergrüne Insel, die musikalische Heimat der Band – Irland. Das Konzert findet im Rahmen des Mosel Musikfestivals stattt. Der Eintritt beträgt 24 Euro. Foto: Ghosttown Company