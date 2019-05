Ausstellung : Karikaturen gegen rechte Gewalt

Saarburg Die Berufsbildende Schule Saarburg zeigt Karikaturen gegen rechte Gewalt als „Schule gegen Rassismus und Schule mit Courage“.

Ein älteres Ehepaar sitzt in einem griechischen Restaurant, in den Händen halten sie Speisekarten. Der Kellner fragt: „Haben Sie schon gewählt?“, woraufhin der Herr unfreundlich blafft: „Unsere Wahlen gehen Sie als Ausländer gar nichts an!“ (von Jan Tomaschoff). Ein weiteres Beispiel von Rainer Ehrt: Ein Mann mit dunkler Hautfarbe und traurigem Blick „streicht“ sich mit einem Farbroller weiße Farbe über sein Gesicht. Im Vordergrund sitzt ein Mann am Schreibtisch.

Jutta Pohl, stellvertretende Schulleiterin, über die Ausstellung: „Wir legen Wert darauf, die Karikaturen vor allem jungen Menschen zugänglich zu machen und einen Austausch darüber anzuregen.“ Ein Schüler aus dem beruflichen Gymnasium: „Man kann sich mit diesem Thema auch mal auf diese Weise befassen – ich find‘s cool.“ Die Auseinandersetzung mit und Aufklärung über Themen wie Rassismus und Zivilcourage sind ein wichtiger Bestandteil der Schulkultur. So engagieren sich die Schülerinnen und Schüler der BBS Saarburg als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ fortwährend für ein tolerantes und gewaltfreies Miteinander. Auch in diesem Schuljahr findet am 6. Juni ein Aktionstag unter dem Motto „Gemeinsamkeiten finden statt Unterschiede suchen“ statt. Neben Workshops zu Themen wie Vorurteile, Kultur und Diskriminierung nehmen interessierte Schülerinnen und Schüler an einem Tanzworkshop teil, der Flucht und das Ankommen in einer neuen Heimat beeindruckend aufgreift und künstlerisch verarbeitet.