Konzert am Palmsonntag mit dem Musikverein Saarburg 1908 Saarburg-Beurig

Konzert in Saarburg

Zum traditionellen Konzert an Palmsonntag, 14. April, 17 Uhr, lädt der Musikverein 1908 Saarburg-Beurig in die Stadthalle Saarburg ein.

Es wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, präsentiert von Jugendorchester (Dirigent: Florian Weber), Gesamtverein (Dirigent: Volker Biwer) und den „Original Wunderländern“ (Leitung: Gerd Reinsbach). Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Verdi und Gershwin.

Besonders intensiv hat sich das Jugendorchester bei einem musikalischen Wochenende in der Jugendherberge in Dreisbach auf das Konzert vorbereitet. 35 Jugendliche, die die Zuhörer mit ihrer Freude und Begeisterung zur Musik anstecken werden! Karten zum Preis von 10 Euro sind erhältlich bei allen aktiven Musikern, bei der Fleischerei Thörnich in Beurig und der Tourist-Information Saarburg.

⇥Foto: Veranstalter