Lieder von Wellen und Wind

Konzerte und CDs

In diesem Jahr wird der Shanty-Chor noch bei zwei Weihnachtskonzerten am ersten und dritten Adventssonntag auftreten: am 2. Dezember um 17 Uhr in der Freudenburger Pfarrkirche und am 16. Dezember um 17 Uhr in der Kirche im saarländischen Wadgassen-Hostenbach.

Im März folgt eine Konzertreise zu den Alstermöwen nach Henstedt-Ulzburg bei Hamburg, einer Hochburg des Shanty-Gesangs.

Auf www.shanty-chor-freudenburg.de halten die Sänger ihre Fans im Internet über ihre Aktivitäten auf dem Laufenden. Dort können auch die beiden Shanty-CDs und die Weihnachts-CD bestellt werden. Die Tonträger wurden in hoher Qualität in einem professionellen Studio aufgenommen.