Ab sofort können sich Besucher der Stadt an ausgewählten Wander-, Spazier- und Radfahrerrouten über die Kulturgüter und touristischen Angebote der Stadt Saarburg informieren.

In einem Gemeinschaftsprojekt haben die Partnerstädte Saarburg und Sarrebourg, die Saar-Obermosel-Touristik und der Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg vier neue Infotafeln mit integrierten Ruhebänken geschaffen. Die neuen Verweilplätze laden im Bereich des Campingplatzes am Leukbach, an der Saar in Niederleuken im Bereich des Wasserschifffahrtsamtes und auf Höhe des Saarradwegs in der Nähe des Wassersportclubs und in der Nähe des Wohnmobilstellplatzes zum Rasten ein.

Die Konzeption und die Holzarbeiten waren Teil eines deutsch-französischen Partnerschaftsprojektes der Berufsbildenden Schule Saarburg und des Lycée Dominique Labroise aus Sarrebourg. SchülerInnen der Schreinerklassen beider Schulen hatten sich dazu mehrfach getroffen und gemeinsam daran gearbeitet. Neben den Arbeitseinheiten ist ein wichtiger Bestandteil des Projektes ein kulturelles, gesellschaftliches und sportliches Rahmenprogramm zum besseren Kennenlernen der Partnerstadt, der beiden Regionen und Menschen.

Für 2019 ist auch schon ein neues deutsch-französisches Berufsschul-Projekt abgeschlossen: Die Schüler beider Partnerschulen haben einen großen, hölzernen Christbaum für die Spendenaktion „Sozialer Weihnachtsbaum“ im Rahmen des Saarburger Christkindlmarktes geschaffen. Geplant ist auch die Aufstellung eines zweiten Baumes auf dem Vorplatz des Rathauses in der Partnerstadt Sarrebourg. Bürgermeister Jürgen Dixius, der die Zusammenarbeit im Berufsschulbereich initiiert hat, zeigt sich zufrieden: „Sich kennenlernen, sich verstehen und gemeinsam etwas Bleibendes erschaffen. In den letzten Jahren sind in diesem Partnerschaftsprojekt viele schöne, Saarburg bereichernde Elemente entstanden, wie zum Beispiel die Bibliobox oder Sitzbänke für den Außenbereich der Kulturgießerei. Wir werden auch in Zukunft den Austausch und die Begegnung von Menschen unserer Städte unterstützen und damit den europäischen Gedanken fördern.“

Die Infotafeln präsentieren die Sehenswürdigkeiten der Stadt mit neuen Bildern und aktualisiertem Stadtplan. Die Tafeln wurden von der Saar-Obermosel-Touristik in Abstimmung mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg erstellt. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg hat die Kosten für die Infotafeln übernommen.