Mehr als 30 Stände : Saarburger Markttage locken mit prallem Programm

Saarburg Die Stadt Saarburg feiert bis Sonntag, 7. Juli, die 43. Markttage. Die großen Attraktionen neben dem Markt selbst sind: die Jugendbühne, Livemusik und das Wein-Shopping. Das Kernstück des Fests, der Markt, spielt sich zwischen den beiden Kreiseln in der Innenstadt ab.

Mehr als 30 Stände sind dort zu finden.Zum breitgefächerten Angebot gehören ein Lederstand, ein Schmuckstand mit Edelsteinschleiferei, selbstgenähte Kleider und Gartendeko. Das Wildtierzentrum wird mit einem Infostand vertreten sein. Zudem gibt es Pizza, asiatisches Essen, Waffeln, Crêpes, Flammenkuchen und Süßwaren. Der Markt beginnt am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. Die Saarburger Läden haben am Samstag von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.