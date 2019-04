später lesen Außergewöhnlicher Blick auf Wasserfall Saisoneröffnung im Saarburger Mühlenmuseum FOTO: Fotokunst Trier, Jürgen Bell für die Stadt Saarburg FOTO: Fotokunst Trier, Jürgen Bell für die Stadt Saarburg Teilen

Das Mühlenmuseum „Hackenberger Mühle“ startet am Samstag, 13. April, in die Saison. Das Museum ist an diesem Tag regulär von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eingang befindet sich unterhalb des Wasserfalls im Staden.