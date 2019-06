Unsere Vereine : Sport und Spaß auf zwei Rädern

Info

Der RV Frei Weg Serrig hat derzeit 81 Mitglieder, davon zehn unter 18 Jahren.

Vorsitzender Dietrich Sieren ist telefonisch unter 06581/3688 und per E-Mail an die-sieren@gmx.de erreichbar. Geschäftsführer Gerd Wagner ist unter Telefon 0171/3360448 oder per E-Mail an rv-serrig@gmx.de zu erreichen. Informationen auch im Internet auf www.rv-serrig.de.

Nächste Veranstaltung: Am 20. Juni ist das Rennen „Rund um Serrig“. Die ersten Starter sind die Schüler U 15 um 11.30 Uhr. Das letzte von neun Rennen, die Elite, beginnt um 16.40 Uhr. Start und Ziel der 1,5 Kilometer langen Rundstrecke ist die Straße Vorm Würzberg. Anmeldung unter www.Rad-Net.de.