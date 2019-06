Fest : Trassemer feiern ihre Traumschleife

Trassem Im Rahmen der St.-Erasmus-Kirmes vom 1. bis 3. Juni am Ortsrand von Trassem wird die neue Traumschleife Saar-Leuktal-Panorama am Sonntag, 2. Juni, offiziell eröffnet.

Startpunkte sind in Trassem der Parkplatz an der Leuk (Abfahrt Saarburger Straße am Ortsausgang von Saarburg kommend) oder ab dem City-Parkplatz in Saarburg (Parkfläche gegenüber dem REWE-Markt Am Leukbach 2). Getränke-Verpflegung gibt es von 10.30 bis 16 Uhr bei der Schutzhütte Klein-Heide. Um 10 Uhr ist eine Eröffnungswanderung. Die zweistündige Aktionswanderung für Kinder startet um 15 Uhr. Die Einsegnung mit musikalischer Begleitung findet um 16 Uhr statt. Foto: Albert Boesen