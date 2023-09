Sauwer leben! Sauwer leben! Tipps und Termine für Naturliebhaber

Das Forstamt Trier bietet in Kooperation mit der Kursleiterin Marieke Jostock am Sonntag, 8. Oktober, Shinrin-Yoku im Meulenwald an. Shinrin-Yoku kommt aus Japan und bedeutet übersetzt „Baden in der Waldluft“ – ein Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Zum Abschluss gibt es einen Tee aus getrockneten Waldkräutern. Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Forstamt Trier in Trier-Quint, Am Rothenberg 10. Die Teilnehmergebühr beträgt 19 Euro. Anmeldung erforderlich über Ticket Regional.