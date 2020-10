musik : Schlagzeugerin gibt Konzert in der Autobahnkirche

Schlagzeugerin gibt Konzert in der Autobahnkirche

Wittlich-Wengerohr Leonie Klein gastiert in Wittlich-Wengerohr.

(red) Die aus Salmtal stammende Schlagzeugerin Leonie Klein gibt am Samstag, 31. Oktober, um 18 Uhr ein Konzert in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich. Neben herkömmlichen Instrumenten wie Trommel, Becken, Vibrafon oder Tamtam werden selbst Straßenschilder und Schrottteile zu Instrumenten umfunktioniert, denen es außergewöhnliche Klänge zu entlocken gilt – eine Entdeckungsreise von eingängig-groovigen Rhythmen hin zu experimentellen Klangwelten jenseits konventioneller Hörgewohnheiten. ´