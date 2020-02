Für Kinder : Schneewittchen als Musical

Foto: Nilz Boehme

Trier Fantastische Abenteuer, vergiftetes Obst und ein mysteriöser Trank: In seiner neuesten Familienshow „Schneewittchen – das Musical“ entführt das Bochumer Theater Liberi Groß und Klein auf eine Reise ins Märchenland. Zu erleben am Samstag, 7. März, um 15 Uhr in der Europahalle Trier. Karten ab 13 Euro.Für Kinder