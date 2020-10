Motor : Schöne neue Opel-Welt

TRIER Die Woch hat den neuen Formen-Botschafter in Augenschein genommen.

Kein Zweifel: Dieses Auto fällt wohltuend auf in der Nomenklatur der Rüsselsheimer Optik der vergangenen Jahre. Bei der „SUV-Ausgabe des Corsa“ (sagen wir, das sagt nicht Opel) haben sich die Designer des deutschen Autobauers was getraut. Und dass sich Opel trotz der Zugehörigkeit zu einem französischen Konzern seine Wurzeln bewahren will und wird, demzufolge auch eine deutsche Marke bleiben soll, darauf legen diejenigen, die bei Opel was zu sagen haben, größten Wert. Zunächst haben die Opelaner, wie beim Corsa auch, die elektrische Variante in einer Weltpremiere mit viel Tam-Tam und Chef Michael Lohscheller vorgestellt. Und Markenbotschafter Jürgen „Kloppo“ Klopp durfte natürlich via digitale Medien auch noch begeistert sein. Kann er aber auch zu recht: Die zweite Generation ist breiter, flacher und kürzer geworden als der Vorgänger, wirkt im Stand fester, robuster, aber auch gleichzeitig flott und dynamisch.