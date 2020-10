Motor : Schrauber, Luftlutscher und glückliche Menschen

Oldtimerfreunde beim Zylinderhaus in Bernkastel-Kues Foto: Markus Angel

Bitburg Ein Streifzug durch die Old- und Youngsterszene in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Angel

2020 war und ist für Liebhaber von Old- und Youngtimern bis dato ein eher bescheidenes Jahr. Neben der Liebe zu altem Blech und knatternden Motoren gehört vor allem die Begegnung mit Gleichgesinnten zu den stärksten Bedürfnissen im Umgang und in Bezug auf dieses Genre. Abgesehen von ganz wenigen Veranstaltungen zu Beginn des Jahres wie zum Beispiel der „InterClassics“ in Maastricht im Januar, der „Bremen Classic Motorshow“ Anfang Februar in Bremen und dem „Auto Jumble“ Anfang März in Luxemburg fielen alle weiteren Veranstaltungen rund um das Thema Oldtimer der Corona-Pandemie zum Opfer

„Wir hätten auf keinen Fall unsere Veranstaltung „Vintage Cars & Bikes“ in Steinfort/Luxemburg unter den aktuellen Bedingungen und Auflagen durchführen können“, sagt Veranstalter Guy Laroche. Die Veranstaltung „Vintage Cars & Bikes“ in Luxemburg gehört mit Tausenden Besuchern an zwei Tagen ähnlich wie das Bitburg Classic Oldtimertreffen im September mit zu den größten Veranstaltungen in der Region. Auch Olaf Pelz vom Motorsportclub Konz ist vom Verlauf des Oldtimerjahres 2020 nicht wirklich begeistert. „Nach 35 Jahren mussten wir erstmals das Treffen in Konz absagen, da auch das Konzer Wein- und Heimatfest, an das die Veranstaltung gekoppelt ist, ins Wasser fiel“, berichtet Pelz.

Info Der Käfer krabbelt auf Platz 1 Mit 39 758 zugelassenen Fahrzeugen mit H-Kennzeichen führt der Käfer von Volkswagen Anfang 2020 die Rangliste der meistzugelassen Autos mit H-Kennzeichen auf deutschen Straßen vor den Mercedes-Modellen W 123 (21 929) und R 107 SL/SLC (21 320) an. Von den mehr als 800 000 in Deutschland zugelassenen Autos über 30 Jahre sind am 1. Januar 2020 allein 525 968 mit H-Kennzeichen gemeldet. Das entspricht einem Zuwachs von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr Quelle: Verband der Automobilindustrie und BBE Automotive GmbH auf Grundlage von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts

Der Trend zum Altblech setzt sich aber auch in Zeiten von Corona ohne Unterbrechung fort, auch weil immer mehr neue, interessante Modelle von einst in Richtung H-Kennzeichen nachrücken. Und bei der Frage „Wie alt muss ein Oldtimer sein, damit er sich überhaupt so nennen darf?“ sind sich Fachleute, Versicherer und Finanzämter einig: 30 Jahre sind das Mindestalter.