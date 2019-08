Fest : 105-Jahr-Feier des Gemischten Chores Newel

Newel Der Gemischte Chor Newel 1914 feiert sein 105-jähriges Bestehen am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, im und um das Gemeindehaus Newel.

Am Sonntagmorgen wird den Lebenden und Verstorbenen des Gemischten Chores Newel in einem Gottesdienst gedacht, der vom Kirchenchor „Cäcilia“ Wintersdorf-Kersch gestaltet wird. Anschließend unterhält der Musikverein „Lyra“ Wintersdorf die Gäste. Am Nachmittag ist ein buntes Programm für Jung und Alt zusammengestellt.