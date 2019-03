Der Erste Weltkrieg war kaum ein Jahr vorbei, als sich der Männergesangverein Osburg 1919 gründete. Groß war der Wunsch, mit Gesang wieder Fröhlichkeit ins Leben zu bringen.

Initiator war der aus Kasel stammende spätere Ehrenvorsitzende Kaspar Bund.

Das Potenzial zeigte sich, als bereits 1922 ein Gesangswettstreit in Hermeskeil gewonnen wurde, dank der Ausbildung durch Hauptlehrer Peter Heinz. Groß wurde die Fahnenweihe am 28. Juni 1925 gefeiert. Der Chor hatte 1935 einen solchen Zulauf, dass ein Aufnahmestopp für neue Sänger erlassen werden musste. Heute sind es 25 singende Männer.

Alle wichtigen Ereignisse sind in der Vereinschronik für die Nachwelt festgehalten. Als Schirmherrin des gesamten Jubeljahres konnte Ministerpräsidentin Malu Dreyer gewonnen werden. Sie schreibt in ihrem Grußwort: „Singen ist ganz sicher eine der schönsten Ausdrucksformen gesellschaftlicher Kulturpflege.“ Es sei eine herausragende Leistung, die Chorarbeit über einen Zeitraum von 100 Jahren aufrecht zu erhalten.

Nach dem nächsten Weltenbrand, dem Zweiten Weltkrieg, schafften die singenden Männer etwas, das Seltenheitswert hat und um das sie wohl weithin beneidet werden: Sie bauten sich ein eigenes Vereinsheim, obwohl die eigenen Wohnungen vielfach noch in Trümmern lagen. Dieser Optimismus ist umso erstaunlicher, da der damalige Kassenbestand genau 35 Pfennige betrug. Osburger Gastwirte fürchteten um ihre Existenz. Diese Furcht stellte sich als unbegründet heraus. Grundsteinlegung war am 11. Juni 1950. Eingeweiht wurde der Bau, der bis heute ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt der Osburger Kultur ist, am 20. Juli 1952.

Kultur bedeutet im MGV nicht nur Gesang, sondern auch Theaterspiel, bis hin zum biblischen Thema der Passion vom Leiden und Sterben Jesu. 2003 wurde aus dem Männergesangverein heraus ein Theaterverein gegründet. 1957 wurden hier auch Gottesdienste gefeiert, denn das Vereinshaus diente als Notkirche. Fester Bestandteil der Jahresprogramme ist die Teilnahme an Fastnachtsveranstaltungen mit Tanz- und Gesangsgruppen, sowie je einer Fußgruppe und eines Motivwagens am Rosenmontagsumzug.

Was die Aktiven an ihrem Chor schätzen

Carsten Geib ist mit seinen 42 Jahren der jüngste von derzeit 25 Sängern. Der zweite Tenor ist seit 28 Jahren dabei. „Als ich dazukam waren alle noch in dem Alter, in dem ich heute bin“, erinnert er sich. Er lobt die tolle Kameradschaft, ein Gefühl, das bis heute anhält. Geib freut besonders, dass sich das Liedgut dem Zeitgeist angepasst hat: „Da werden auch schon mal Sachen von den Toten Hosen und von Liedermachern gesungen.“ Auch er sieht, wie der Chor schrumpft und kann sich gut eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Chören vorstellen, die sich gegenseitig mit Sängern aushelfen.

Kurt Endres singt schon länger beim Osburger Männergesangverein als die meisten Menschen alt sind: Seit 68 Jahren. „Ich war 14, kurz nach dem Stimmbruch, als ich dem Verein beitrat“, erinnert er sich. Seine Stimme änderte sich im Laufe der Jahrzehnte vom Tenor zum Bass. Auch das Liedgut hat sich geändert. „Damals haben wir ,Am Brunnen vor dem Tore‘ oder ,Ein Jäger aus Kurpfalz‘ gesungen, denn die Noten waren noch von vor dem Krieg. Andere hatten wir nicht“, weiß der 82-Jährige noch gut. Später Englisch zu singen, das war für ihn eine Herausforderung, denn: „Wir hatten das ja in der Schule nicht gelernt.“ Seine Erfahrungen mit dem Gesang sind immer positiv: „Singen hält jung und ich bin immer mit jüngeren Leuten zusammen.“

Wie frisch Gesang hält, beweist auch Tenor Manfred Konz. Der 67-Jährige ist seit 53 Jahren dabei. Der Effekt ist: „Man muss mit den Gedanken dabei sein, aufpassen, den Text beherrschen und dann macht es Spaß.“ Auch Konz sieht die Gefahr, dass nicht genug junge Leute dazukommen, damit der Chor weiter ein gutes Klangvolumen behält. „Wir singen doch schon moderne Lieder, aber die Jugend hat heute andere Interessen“, bedauert er. In seiner Zeit ist der Gesangverein um gut 15 Sänger geschrumpft. „Da muss sich jeder umso mehr anstrengen um das auszugleichen“, beschreibt der Tenor das Problem. Der Dirigent habe das erkannt und ziehe mit entsprechendem Liedgut voll mit, denn: Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.“

Musikalisch in die Moderne

Dirigent Thomas Siessegger übernahm den Chor vor zwölf Jahren von Hermann Steinheuer. Der Diplom-Musiklehrer, der weitere Chöre leitet und sich auch in einem Musikprojekt mit Strafgefangenen engagiert, führt seine Sänger musikalisch in die Moderne. „Tradition und Popmusik, das ist für mich kein Widerspruch“, sagt er.

Im Jubiläumsjahr wird das ganze Jahrhundert der Chorgeschichte mit repräsentativen Stücken erklingen. „Den Chor mit fremdsprachigen Titeln zu konfrontieren, das war ein Riesenschritt“, beschreibt er einen wichtigen Punkt im Wandel des Repertoires. Doch die Originalsprache klingt nun mal am besten. So reicht die Spannweite von „Die Märznacht“, einem vertonten Gedicht von Ludwig Uhland bis zu heutigen Liedermachern.

Die moderne Ausrichtung soll weiter ausgebaut werden, um neue Sänger zu gewinnen. Eine Erweiterung um Frauenstimmen sieht Siessegger skeptisch: „Das würde als Traditionsbruch empfunden.“ Doch Projektchöre, die einander aushelfen, das habe Zukunft.

