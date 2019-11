Kleinkunst : Es weihnachtet schwer

Es weihnachtet schwer

Kai Kramosta gastiert mit seinem Weihnachtskabarett „Es weihnachtet schwer“ am Samstag, 30. November, um 19.30 Uhr in der Synagoge in Schweich. Ende November mutieren Einkaufszentren zum Fest der Hiebe – besinnungslos besinnliche Glühweinjunkies stressen sich durch die Festtagsvorbereitungen und lamettieren sinnigen Unsinn über Weihnachten. In verschiedenen Figuren beleuchtet Kramosta urkomisch die Weihnachtszeit. Karten kosten im Vorverkauf 12.90 Euro, für Schüler 7 Euro. Karten gibt bei Ticket Regional. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Kreiskulturtage Trier-Saarburg statt. Foto: Kai Kramosta