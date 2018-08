später lesen Freizeit Himmelsstürmer auf Fuchsjagd FOTO: Friedhelm Knopp FOTO: Friedhelm Knopp Teilen

Bunt wird es am Himmel über der Mosel, wenn am kommenden Wochenende die Heißluftballone vom Flugplatz in Föhren starten. Offiziell eröffnet wird die Mosel-Ballon-Fiesta am Freitag, 17. August, um 18 Uhr von Bundesjustizministerin Katarina Barley als Schirmherrin.