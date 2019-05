später lesen Konzert Klassiker des Blues und Boogie Woogie FOTO: Claus Barg FOTO: Claus Barg Teilen

Thomas Scheytt, zweifacher Gewinner des German Blues Award 2015, gastiert am Sonntag, 12. Mai, um 18 Uhr in der Alten Synagoge in Schweich. Auf dem Programm stehen Klassiker des Blues & Boogie Woogie und eigene Kompositionen.