Konzert : Reisefieber und Uraufführung

Schweich Das Kreisorchester Trier-Saarburg lädt zum Galakonzert ein. Der Abend steht unter dem Motto „Expedition“. Er beginnt am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr in der Bürgerhalle Schweich.

Das Orchester unter der Leitung von Kreisdirigent Rainer Serwe nimmt die Gäste mit auf eine musikalische Entdeckungsreise. Namensgebend ist die sinfonische Dichtung „Expedition“ des spanischen Komponisten Oscar Navarro. In sieben Etappen schildert sie eine mysteriöse und spannende Reise in die Antarktis. Zum 25-jährigen Bestehen des Kreisorchesters hat der belgische Komponist Bert Appermont ein Stück geschrieben, das vom Kreis­orchester uraufgeführt wird. „The Book of Genesis“ greift in drei Sätzen Geschichten aus dem Buch Genesis im Alten Testament der Bibel auf. Ein Höhepunkt des zweiten Teils wird das Stück „Two part invention“ von Philip Sparke mit den beiden Solisten Marius Lentes und Matthias Steffen am Euphonium. Die Solisten sind Profimusiker und spielen im Heeresmusikkorps in Koblenz.Tickets gibt es für 10 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr unter www.ticket-regional.de und an der Abendkasse für 14 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.