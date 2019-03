(red) Die Schweicher Innenstadt lockt am Sonntag, 31. März zum verkaufsoffenen Sonntag mit Frühlings-Kreativmarkt und Kinderflohmarkt. Von 12 bis17 Uhr hoffen die Veranstalter auf volle Straßen und Gassen.

Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt am Sonntag, 31. März, von 12 bis 17 Uhr. Die Kunden können sich Frühlingsmode zulegen und erste Ostereinkäufe erledigen. Brücken- und Richtstrasse sind ab dem Kreisel der Verbandsgemeindeverwaltung für den Autoverkehr gesperrt, die Straße gehört den Fußgängern. Der Osterhase kommt nach Schweich und verteilt Ostereier an groß und klein. In der Synagoge findet um 15 Uhr ein Puppentheater statt, im Bürgerzentrum steigt ein Mädelsflohmarkt und die Tanzmäuse treten zweimal auf. Vor der Synagoge wird ein Kinderkarussell aufgebaut. In der Straße sind Kinder eingeladen Spielzeug, Kleider und andere Kindersachen auf einem Flohmarkt zu verkaufen.

Nach dem Winter freuen sich Haus, Garten und Wohnung auf Frühjahrsputz und frischen Pepp. Wer neu bauen oder sanieren möchte, kann sich Handwerks- und Handelsbetrieben ausführlich beraten lassen.

In der Innenstadt und im Gewerbegebiet Am Bahnhof sind die Ausstellungen an diesem verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Es gibt viele kostenlose öffentliche Parkplätze, die man im Zentrum findet. Auch die Parkplätze von Aldi und Lidl dürfen an diesem Sonntag kostenfrei genutzt werden.

Die Einkaufsstadt liegt am Verkehrsknotenpunkt „Moseldreieck“. Auch mit Bahn und Bus ist man schnell in der Moselstadt.

Bei guter Witterung finden die Besucher in der Straße ausreichend Essens- und Getränkestände für das leibliche Wohl.

Frühlings-Kreativmarkt am verkaufsoffenem Sonntag, 31. März, 12 bis 17 Uhr.

Zum wiederholten Mal bieten Menschen aus der Region Selbstgemachtes in Schweich an. Die innovativen Köpfe des Frühlings- Kreativmarktes zeigen hübsche Dinge, die nicht alltäglich sind.

So kann man zum Beispiel Etagèren aus alten Sammeltassen erstehen oder Perlenschmuck kaufen. Spannende und ungewöhnliche Handarbeiten gehören ebenfalls zum Angebot.

Der Markt wird vom Gewerbeverband Schweich organisiert. Die Stände werden in der Brücken- und Richtstraße gemeinsam mit dem Kinderflohmarkt aufgebaut.