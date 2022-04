Theater : Shakespeares Meisterwerk in englischer Sprache

Trier Das Ensemble der American Drama Groupe Europe bringt Othello auf die Bühne des Trierer Theaters.

(red) Othello ist eines der bekanntesten Werke Shakespeares und gerade in unserer heutigen Welt von hoher Aktualität. Die Inszenierung von Paul Stebbings mit der Livemusik von Thomas Johnson wurde bereits auf der ganzen Welt mit verschiedenen Darstellerinnen und Darstellern aufgeführt – von China bis Costa Rica, von Tokyo bis Berlin. Nun gastiert das Ensemble der American Drama Groupe Europe auch in Trier als Teil der The Royal Jubilee Tour 2022, die im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums der Regentschaft Queen Elisabeths II. stattfindet. Am 10. Juni endet die Tour mit einer Aufführung in der königlichen Sommerresidenz Balmoral Castle in Schottland. Im Theater Trier finden am Montag, 4. April, um 11 und 19.30 Uhr Aufführungen im Großen Haus statt. Karten sind online auf www.theater-trier.de erhältlich sowie an der Theaterkasse (Mo. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr, Sa. von 10 bis 13 Uhr) via E-Mail an theaterkasse@trier.de sowie telefonisch unter 0651/7181818.