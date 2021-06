Unsere Vereine : Sie kämpfen dafür, dass der Boxsport nicht k. o. geht

Rheinlandmeisterschaft 2019 im Rondell Gerolstein mit Gruppenfoto der Teilnehmer des Boxclubs Vulkaneifel. Foto: Boxclub Vulkaneifel

Gerolstein Mitgliederschwund und Aus für die Trainingshalle: Die Corona-Maßnahmen haben den Boxclub Vulkaneifel hart getroffen – Der Verein ist angezählt, hofft aber auf die Zukunft

Boxclubs gibt’s nicht viele in der Region, und zu den wenigen zählt der Boxclub Vulkaneifel in Gerolstein. Den Namen hat man gewählt, weil die Mitglieder aus dem gesamten Landkreis kommen. Die Anfänge des Clubs gehen auf den April 2008 zurück. Damals hieß es „Ring frei“ für die Boxsportabteilung des Sportvereins Gerolstein. Damals trainierte man noch in der ESV-Halle Gerolstein, später in der Tennishalle „Kiek In“ (Champions-Sportsbar). Zum 1. Januar 2013 hat sich der Boxclub vom Mutterverein SV Gerolstein losgesagt und ist ein eigenständiger Verein.

Hadi Heidari, Trainer und Vorsitzende des Vereins, ist gebürtiger Iraner. Er lebt bereits seit 37 Jahren in Europa, davon 34 Jahre in der Brunnenstadt. 33 Jahre betrieb er dort die Gaststätte „Pub Namak“, bevor er sich im letzten Jahr entschlossen hat, die Gaststätte aufzugeben und die Räumlichkeiten zu verpachten. Er ist ein boxerfahrener Sportler und hat in seiner Heimat Iran 40 offizielle Kämpfe für den dortigen Boxclub Taj aus Teheran bestritten. Er war Mitglied in der iranischen Nationalmannschaft und hat Meistertitel in Stadt- und Provinzkämpfen gewonnen. In den 1980er Jahren trainierte er auch mit den Profis in den Niederlanden. Er besitzt Trainerscheine von Deutschland, Iran und den Niederlanden. Mit ihm im Vorstand arbeiten die stellvertretende Vorsitzende Nina Dietrich, Kassenwartin Verena Meyer und Beisitzerin Daniela Heinen. Das Quartett hofft nach Corona auf wieder bessere Zeiten für Vereinsarbeit. Zurzeit zählen die Boxer 25 aktive und drei inaktive Mitglieder, Jugendliche, Frauen und Männer.

Drei Fragen an ... den Vorsitzenden Hadi Heidari: Wie lange sind sie schon Vorsitzender, und wieso haben sie Spaß an dieser Arbeit ? Ich mache das seit Gründung des Boxclubs. Boxen ist meine Leidenschaft, unsere Mitglieder akzeptierten bisher keinen anderen als Vorsitzenden, und man ist sich einig, solange ich kann, werde ich das Amt behalten. Worauf legen sie in der Vereinsführung besonderen Wert? Disziplin, Kraft, Ausdauer, Respekt und Charakter. Das sind die Tugenden, die ich an meine Sportler weitergeben möchte. Von Beginn an legte ich sehr viel Wert darauf, dass jeder, der zum Training kam allen anderen die Hand gab. Später haben wir uns mit der Faust begrüßt, und seit der Corona-Pandemie ist die „Begrüßungs-Faust“ sogar gesellschaftsfähig geworden. Wie sieht die Beschäftigung mit besonderen Talenten aus? Wir haben mehrere talentierte Boxer und auch Boxerinnen, die auch schon Wettkämpfe bestritten und Pokale gewonnen haben. Wir hoffen, dass es bald wieder weitergeht mit den Boxveranstaltungen. Zurzeit haben wir ein talentiertes junges Schwergewicht aus Üdersdorf, für den wir eine Ausnahmegenehmigung in den letzten Monaten hatten, da er sich für die Deutsche Meisterschaft im August vorbereiten muss. Sein Ziel ist der Profi-Boxsport, und ich unterstütze ihn mit allen Mitteln, die möglich sind. Vor zwei Wochen hatte er die Möglichkeit, in Hamburg bei den Profis, der „Universum Box-Promotion“, am Training teilzunehmen. Wir haben eine Woche dort verbracht, und für Brian Zwart war es eine gute Erfahrung. Sparring ist für Profis ein schwieriges Thema, wer möchte sich schon von einem Amateur schlagen lassen, aber Brian hat sich gut „geschlagen“. Es hat auch Spaß gemacht, zusammen mit dem kubanischen Profi-Schwergewicht Jose´ Larduet Gomes beim Training zu sein, der vor seiner Profikarriere Amateur-Weltmeister war mit 300 Kämpfen.

Beim Boxen muss Action herrschen und man muss in Form und fit bleiben. So wird zweimal in der Woche von 18 bis 20 Uhr trainiert, jetzt im Active Sportstudio in Gerolstein. Dort steht ein Trainingsraum für die Kampfsportler zur Verfügung, die aber auch an anderen Tagen die Möglichkeit haben, ihre Boxtaktiken- und ihre Kondition zu trainieren. Bisher wurden drei Rheinlandmeisterschaften beim Club in Gerolstein ausgetragen (2011, 2017 und 2019) sowie das Halbfinale der Rheinlandmeisterschaft 2013. Eine Anerkennung also für den rührigen Club, dass er für diese Veranstaltungen als Gastgeber ausgewählt wurde. Natürlich haben einige Aktive auch Erfolge bei Titelkämpfen erzielt: Max Gaus wurde zweimaliger Rheinlandmeister im Mittelgewicht (2011/2012), Thomas Brück errang drei Rheinlandmeistertitel, ebenfalls im Mittelgewicht (2013, 2014 und 2016), während Djuma Almeida zweimal die Rheinlandmeisterschaft im Halbschwergewicht erboxte (2018/2019). Arjanit Etemi wurde 2017 Rheinlandmeister im Halbschwergewicht, und Elvis Etemi freute sich über die Rheinlandmeisterschaft 2019 im Superweltergewicht. Abschließend ist noch Brian Zwart mit seinem Rheinlandtitel im Schwergewicht 2019 zu erwähnen.

Diese Ergebnisse spornen an, fleißig weiter zu trainieren. Der Club ist auch für neue Mitglieder offen. Das Mindestalter ist zwölf Jahre, in Ausnahmefällen auch etwas jünger. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Interessenten haben auch die Möglichkeit, zweimal an einem Probetraining teilzunehmen. So kann man erleben, was einen im und am Ring erwartet, denn viele haben keine Vorstellung davon, was ein intensives Boxtraining abverlangt. Einige wollen etwas für ihre Fitness tun, andere ihr Selbstbewusstsein stärken oder Stress abbauen. Und dann gibt es natürlich auch die, die sich wirklich zwischen den Seilen messen wollen. Auch zukünftig ist noch einiges zu organisieren: Der Verein ist weiterhin auf der Suche nach einer Halle mit ausreichender Größe, damit der momentan verwaiste Boxring wieder aufgestellt werden kann. Nach der Pandemie wünscht man sich wieder eine Rheinlandmeisterschaft in Gerolstein, denn diese Termine wurden von den Brunnenstädtern und den Fans aus der Vulkaneifel sehr gut angenommen. Den Ausrichtern hat dies trotz der vielen Arbeit bei den Vorbereitungen viel Freude bereitet. Außerdem wurde der Zusammenhalt gefördert, und man war stolz auf diese Boxtage. Für die Wettkämpfe werden Dress und Boxhandschuhe zur Verfügung gestellt – ohne hygienische Probleme, da die Hände mit Bandagen versehen werden, bevor man in die Handschuhe steigt. Ein typisches Boxtraining beginnt mit einem Warm-up, Schattenboxen, Springseil, Sandsacktraining, Zirkeltraining, Bauchtraining und Cooldown. Übungen, die dem gesamten Körper guttun.

Wie bei vielen Vereinen ist es in der Coronazeit. zu einem Stillstand gekommen. Der Verein hatte dadurch einen enormen Einbruch an Mitgliederzahlen 2020. Die finanziellen Mittel reichten nicht mehr für die hohen Kosten der Trainingshalle im Gerolsteiner Gewerbegebiet. Aber man fand wieder eine Möglichkeit, einen Trainingsraum im Active Sportstudio, wo die Mitglieder auch ins Fitnessstudio dürfen. Für den Kameradfschaftsgeist wird normalerweise auch gesorgt mit Weihnachtsfeiern und verschiedenen Clubfeste in der Halle. Dies ist jedoch abhängig vom weiteren Pandemieverlauf.

Bernd Schlimpen

• Ansprechpartner im Verein:

Hadi Heidari

Telefon 0151/18785918

Rheinlandmeisterschaft 2019 im Rondell Gerolstein: Das Foto zeigt stehend von links Uwe Schneider (Stadtbürgermeister) Hans-Peter Böffgen (Bürgermeister der VG), Peter Mertes (Ringsprecher) Brian Zwart (Rheinlandmeister), Arjanit Etemi und Trainer Hadi Heidari, davor Elvis Etemi (Rheinlandmeister) und Benjamin Wagner. Foto: Boxclub Vulkaneifel

Hadi Heidari. Foto: Boxclub Vulkaneifel

Brian Zwart mit dem kubanischen Profi-Schwergewicht José Larduet Gomes in Hamburg bei Universum-Box-Promotion nach dem Sparring. Foto: Boxclub Vulkaneifel

Bahman Azizpouri aus Iran beim Training am Sandsack. Der bekannteste Gegner des Asia-Meisters war der Box-Profi Ruslan Chagayev. Foto: Boxclub Vulkaneifel

Nukri Abramischwilli (sechsmaliger georgischer Meister) mit seiner Profi-Boxerin Fatima Dudieva zu Besuch aus Trier zum Frauensparring mit Nele Rätz und Theresia Körsten. Foto: Boxclub Vulkaneifel

Offene Stadtmeisterschaft Koblenz Sieg für Theresia Körsten (Mitte) und Box-Premiere für Nele Rätz. Links im Bild Trainer Felix Lindner. Foto: Boxclub Vulkaneifel