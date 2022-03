Musik : Sinfonisches Blasorchester lädt zum Konzert ein

Irrel Frühlingskonzert in der Gemeindehalle „Neue Mitte“ in Irrel.

(red) Das Sinfonische Blasorchester Bitburg-Prüm lädt für Sonntag, 27. März, 17 Uhr, zu seinem Frühlingskonzert nach Irrel in die Gemeindehalle „Neue Mitte“ ein. Das Orchester unter der Gesamtleitung von Kreisdirigent Thomas Rippinger bereitet sich auf seine bereits siebte Teilnahme am „World Music Contest“ in Kerkrade vor. So stehen im Mittelpunkt des Konzerts die Werke für den Wettbewerb, unter anderem „Diferéncias on an Old Spanish Song“, ein Auftragswerk des japanischen Komponisten Ito Yasuhide und „Traveler“ aus der Feder des amerikanischen Komponisten David Maslanka, dessen technisch anspruchsvolles Stück zum absoluten Bestseller für Toporchester avancierte. Im zweiten Teil des Konzerts unter Leitung von Michael Bretz und Rainer Serwe sind die „Downey Overture“ von Oscar Navarro, ein Medley traditioneller schottisch-irischer Melodien und die Musik zum Film „How to Train your Dragon“ zu hören. Karten kosten im Vorverkauf bei Musik Schaefer-Jutz 9 Euro, ermäßigt 7 Euro, an der Tageskasse je einen Euro Aufpreis. Foto: Fotostudiio Creativ Echternach