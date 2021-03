Kabarett : Skurrilitäten des Alltags

Trier Tufa Trier bietet erste digitale Kabarett-Veranstaltung mit Reisegruppe Ehrenfeld an.

(red) Genial und blitzgescheit seziert das Kabarett-Duo Reisegrupe Ehrenfeld in seinem Programm „Schnall dich an, Schatz!“ Skurrilitäten des Alltags, es widmet sich mit Liebe zum Detail den Schrägheiten zwischenmenschlicher Beziehungen und führt sein Publikum auf das glatte Parkett der gesellschaftlichen Eitelkeiten um es dort mit subtiler Satire wachzurütteln.

Maja Lührsen und Theo Vagedes nehmen die Zuschauer mit auf eine grenzenlos komische Fahrt durch die Welten unserer Zeit, die sie mit einer Mischung aus Wortgewandtheit, Musikalität und Gesang, Tempo und Bewegung faszinierend in Szene setzt.

Die Trierer Tuchfabrik bietet die Kabarett-Veranstaltung am Samstag, 20. März, 20 Uhr, digital an. Online-Tickets und Zugangsdaten zum Stream gibt es über die Plattform „Stream Your Artist“ (www.stream-your-artist.de).