Essen & Trinken : Snacks in Schalen

Winterzeit ist Nusszeit - ein Überblick über Klassiker, Alleskönner und Exoten.

(red) Besonders in der kalten Jahreszeit stehen in vielen Haushalten Walnuss, Haselnuss & Co. auf dem Tisch. Das ist nicht verwunderlich, denn jeder Vierte (25,3 Prozent) in Deutschland isst vor allem im Winter Nüsse. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage der GfK – Gesellschaft für Konsumforschung im Auftrag des Nestlé Ernährungsstudios. „Gerade im Herbst und Winter haben viele Nusssorten Saison. Aber auch in den anderen Monaten des Jahres sind die kleinen runden ‚Früchte‘, zum Beispiel als Snack zwischendurch, in Salaten oder in süßen sowie herzhaften Speisen, beliebt“, sagt Ernährungswissenschaftlerin Dr. Annette Neubert. Botanisch gesehen sind nur Haselnüsse, Walnüsse, Macadamianüsse und Esskastanien „echte Nüsse“ und zählen zu der Gattung Schalenobst. Erdnüsse gehören hingegen zu den Hülsenfrüchten, Mandeln zu den Steinfrüchten und Cashews sind eigentlich Kerne. „Ungeachtet ihrer botanischen Bezeichnungen enthalten ‚Nüsse‘ wertvolle Fettsäuren, Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe“, fügt Dr. Annette Neubert hinzu. An dunklen, trockenen Orten und getrennt von Lebensmitteln mit intensivem Geruch gelagert, halten sich Nüsse recht lang und können süßen sowie herzhaften Gerichten den besonderen Biss verleihen.