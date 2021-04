Käsereien : So ein Käse!

Region Ob weich oder schnittfest, mit Kuh- oder Ziegenmilch: Die Region bietet eine große Auswahl für Feinschmecker.

Etwa 25 Kilogramm Käse verbraucht jeder Deutsche im Jahr, das macht insgesamt etwa zwei Millionen Tonnen. Hergestellt werden hierzulande aber nur gut drei Viertel davon. Ohne Importe wäre der Bedarf also nicht zu decken. Andererseits greifen Verbraucher vermehrt nach regionalen Produkten. Gerade in Corona-Zeiten, in denen kein gemeinsamer Restaurantbesuch möglich ist, besinnen sich viele Menschen wieder auf eine bewusstere Ernährung am heimischen Esstisch.