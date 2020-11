Motor : So frech, so juke

So frech, so juke

TRIER Im Woch-Fahrbericht: Das immer noch ungewöhnliche geschnittene Nissan-Coupé-Crossover.

Der Nissan Juke polarisierte von Beginn an mit einem außergewöhnlichen Styling. Das ist jetzt zehn Jahre her, aber der schicke, ungewöhnliche Crossover hat immer noch nichts von seinem anziehenden Charme verloren. Vielleicht hat man sich im Lauf der Jahre aber auch das von vielen Falzen, Kanten und in seinen Proportionen mit der hohen Schulter immer noch mutige und fast schon freche Design auch in der nächsten Generation gewöhnt. Wir fuhren den aktuellen Juke in der Tekna-Ausstattung mit dem 117-PS-Benziner.