Kleinkunst : Soli-Kabarett live auf Facebook

Musikkbarettist Lars Reichow tritt in Trier auf. Foto: Mario Andreya

(red) Die Corona-Pandemie ist nicht nur das zentrale Thema des aktuellen Kabarett-Programms von Lars Reichow, ihretwegen benötigt das Jugendzentrum MJC Mergener Hof auch dringend Spenden, um seine bereits seit langem in Trier etablierte Jugendarbeit fortführen zu können. Um diese zu unterstützen, tritt der Musikkabarettist Lars Reichow am Dienstag, 30. Juni, um 20.15 Uhr im MJC-Keller mit seinem Programm „Best of Corona“ auf. Aufgrund der Hygiene-Auflagen können die Zuschauer zwar nicht physisch anwesend sein, aber den Auftritt auf der Facebook-Seite des Mergener Hofs (www.facebook.com/mergenerhof) kostenlos im Livestream verfolgen. Während der Übertragung sammelt das Jugendzentrum Spenden.