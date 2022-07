Kultur : Sommer-Open-Airs in Klausen

Noble Composition präsentiert Hits von Abba. Foto: Kultur in der Wallfahrtskirche/Veranstalter

Klausen (red) Das zehnjährige Jubiläum von „Kultur in der Wallfahrtskirche“ bietet ein buntes Programm. 2020 wurde der ehemalige Bolzplatz nahe der Wallfahrtskirche erstmals zum Picknickgelände. Nun finden vom 8. bis 10. Juli die mittlerweile schon legendären Open Airs zum dritten Mal in Klausen statt.

Ein Höhepunkt im Jahresprogramm ist die Open-Air-Benefizveranstaltung am Freitag, 8. Juli, mit Boxlegende Henry Maske. Zum einen tritt der ehemalige Boxweltmeister mit seinem Vortrag „Nur wer aufgibt, hat verloren.“ normalerweise nicht öffentlich auf. Zum anderen erhält Henry Maske statt einer Gage eine Spende für seine Stiftung, in der er benachteiligten Kindern in seinem Feriendorf eine Woche Urlaub beschert. Im Anschluss an den Vortrag wird Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul OP die Schlagfertigkeit des Boxers im gemeinsamen Gespräch testen.

Info Tickets im Vorverkauf Kartenvorverkauf unter www.ticket-regional.de/WallfahrtskircheKlausen und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional sowie im Dorfladen Klausen. Für Inhaber Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz, der Opus Card und der Gästekarte Bernkastel-Kues sowie für beeinträchtigte Personen, Schüler und Studenten gibt es vergünstigte Karten.

Am Samstag, 9. Juli, kommen die Karnevalsjecken und Freunde der kölschen Musik auf ihre Kosten. Die bekannte Coverband „De Hofnarren“ ist erneut für einen „Kölschen Picknickabend“ zu Gast in Klausen und will mit dem Publikum wieder eine unvergessliche Party feiern. Das Konzert im letzten Jahr bei Regen gilt als legendär. Dieses Jahr wollen De Hofnarren wieder ein Partyfeuerwerk zünden, bei dem alle kölschen Hits zu hören sein werden.

Zum 50-jährigen Jubiläum der Band Abba ist am Sonntag, 10. Juli, Noble Composition mit der „One night with Abba“-Show zu Gast auf dem Außengelände. Die Grundbesetzung wird beim Konzert in Klausen durch ein Streichquartett sowie Bläser erweitert und setzt damit den Rahmen der mitreißenden Show mit Stimmen, die nah am Original sind.

Box-Legende Henry Maske. Foto: Andreas Acktun Foto: Wallfahrtskirche Klausen/Andreas Acktun

De Hofnarren mit Leadsänger Elmar Frank. Foto: Franz-Peter Wasser