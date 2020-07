Konzert : Sommertreff am alten Bahnhof

Foto: Stefanie Herbst

Waxweiler Unter der Federführung der Musikschule Willmes aus Lichtenborn finden zwei Open-Air-Sommertreffs am alten Bahnhof in Waxweiler statt. Am 22. Juli ist das Berliner Klangerlebnis Hauptstadtblech zu Gast.

(red) Die Besucher erwartet ab 19 Uhr ein Konzert von Barock bis Rock mit fünf Blechbläsern und einem Schlagzeuger – dem aus Habscheid stammenden Stefan Kickertz. Der Eintritt kostet 12 Euro pro Person. Tickets sind im Haus des Gastes und bei der Tankstelle Schaus in Waxweiler erhältlich. Weitere Informationen gibt es bei Manfred Willmes, Telefon 0160/96409603, E-Mail: manfredwillmes@web.de