Lesesommer : Sommerzeit – Lesezeit

Region Leseratten und Bücherwürmer von sechs bis 16 Jahren können beim Lesesommer Preise gewinnen - Aktion startet am Montag.

(red) Fast 200 kommunale und kirchliche Bibliotheken bieten landesweit den Lesesommer für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren an. Los geht es am Montag, 5. Juli. Wer sich zum Lesesommer anmeldet, kann exklusiv und kostenlos brandaktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es allerdings wie im Vorjahr ein paar Änderungen: Die Teilnehmer geben zu den gelesenen Büchern eine Bewertung entweder online in Form eines „Online-Buchtipps“ unter www.lesesommer.de ab oder beantworten Fragen auf dem Fragebogen „Buchcheck“. Das sonst übliche Buch-Interview wird in diesem Jahr durch diese beiden Alternativen ersetzt.