Kunst : Spanische Künstlerin stellt Bilderserie aus

Trier (red) Die spanische Künstlerin Blanesth stellt vom 5. September bis 2. Oktober in der Galerie Netzwerk in Trier ihre aktuelle Bilderserie „Colombia“ aus. Thema ihrer aktuellen Serie (hauptsächlich Acrylgemälde) sind die „Palenqueras“, Frauen aus Palenque, einem kleinen Ort im Norden Kolumbiens, wo im 17. Jahrhundert der erste Aufstand der Sklaven aus Afrika stattfand.

Dieser Ort ist wohl der erste, der in Lateinamerika frei von Sklaverei war. Die Erinnerung an diese Bevölkerung, ihre Kleidung, ihre Kultur und ihre Traditionen zeigen uns heute die Palenqueras in den Straßen von Cartagena de Indias an der karibischen Küste Kolumbiens. Die Galerie Netzwerk ist dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Foto: © Blanesth